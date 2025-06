A luglio torna il festival Filosofia al Mare il tema della XVI edizione sarà conversazioni sull’intelligenza

A luglio, il fascino della filosofia si trasforma in un evento da non perdere: torna Filosofia al Mare, il festival che unisce pensiero e mare in un dialogo coinvolgente. Dal 10 al 13 luglio, piazza Sirena si anima di conversazioni stimolanti sull’intelligenza, tra incontri, riflessioni e ispirazioni. Un’occasione unica per immergersi nel pensiero critico e scoprire nuove prospettive, anche in caso di pioggia all’interno dell’auditorium Sirena.

Torna a luglio Filosofia al Mare, il festival realizzato dall'associazione omonima in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare. L'annuale appuntamento che si svolgerĂ dal 10 al 13 luglio in piazza Sirena (in caso di maltempo, le serate si svolgeranno all'interno dell'auditorium Sirena).

