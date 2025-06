A Livigno torna Sentiero Gourmet

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il 11 luglio, Livigno riapre le sue porte a Sentiero Gourmet, l’evento che unisce natura, cultura e gastronomia in un percorso di cinque chilometri nella suggestiva Valle del Vago. Immersa tra panorami alpini mozzafiato, questa esperienza ti farà scoprire i sapori del mondo, con profumi speziati e piatti unici. Un viaggio sensoriale che ti lascerà senza parole, pronto a conquistare tutti i tuoi sensi.

L’11 luglio torna a Livigno uno degli appuntamenti più amati dell’estate: Sentiero Gourmet. Cinque chilometri di cammino nella Valle del Vago, dove i panorami alpini sprigionano l’essenza del luogo e il viaggio tra le cucine del mondo racconta un’esperienza at the highest level: profumi speziati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - A Livigno torna Sentiero Gourmet

