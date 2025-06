A lezione di affettività e sessualità duemila studenti livornesi delle scuole superiori coinvolti nei progetti regionali

A Livorno, oltre duemila studenti delle scuole superiori stanno partecipando a corsi innovativi di educazione affettiva e sessuale, promossi dai progetti regionali. Un percorso che mira a formare giovani consapevoli su temi fondamentali come il rispetto, la sicurezza e l'amore.

L'obiettivo è acquisire conoscenze e competenze sui temi legati all'educazione sentimentale e affettiva, passando dalla consapevolezza del proprio corpo fino alle relazioni di coppia, alla violenza di genere, alla contraccezione o alla conservazione.

Asl "in cattedra" per un percorso di incontri su sessualità e affettività rivolto agli adolescenti - L'ASL di Foggia si presenta in cattedra con un percorso di incontri dedicati agli adolescenti per approfondire temi di sessualità e affettività, promuovendo la consapevolezza e la responsabilità.

