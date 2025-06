A Lecco arrivano 200 monopattini a noleggio | ecco quanto costa e come funziona il nuovo servizio

A Lecco, l'aria si fa più dinamica con l'arrivo di 200 monopattini a noleggio, pronti a rivoluzionare gli spostamenti quotidiani. Un servizio innovativo pensato per turisti, pendolari e residenti, che promette praticità e sostenibilità. Questa sperimentazione annuale potrebbe aprire le porte a un futuro più smart per la città. Scopriamo insieme come funziona e quanto costa questa nuova avventura urbana.

Lecco, 24 giugno 2025 – Duecento monopattini. Per i turisti, ma anche per i pendolari e i lecchesi. A Lecco è attivo un nuovo servizio di noleggio di monopattini in sharing. È una sperimentazione annuale. Se funzionerà, l'iniziativa potrà essere prorogata per altri 4 mesi. A gestire il servizio sono gli operatori di Dott, azienda europea leader nella micromobilità urbana, che svolgono la stessa attività in mezza Europa oltre che in più di 25 città italiane. Come funziona. Per noleggiare un monopattino è necessario essere maggiorenni, scaricare l' app "Dott" dagli store disponibili per il proprio smartphone e registrarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Lecco arrivano 200 monopattini a noleggio: ecco quanto costa e come funziona il nuovo servizio

A Lecco 200 nuovi monopattini elettrici a noleggio - A Lecco, la mobilità si illumina con il lancio di 200 nuovi monopattini elettrici a noleggio. Parte oggi, martedì 24 giugno, il servizio di sharing gestito da Dott, leader europeo nella micromobilità urbana, che offre un modo innovativo e sostenibile per esplorare la città.

