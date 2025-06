A Guardia i bambini del Music Play Lab in scena tra musica gioco e creatività

Preparati a un sabato indimenticabile a Guardia Sanframondi, dove i più piccoli si immergeranno in un mondo di musica, gioco e creatività con il Music Play Lab. Un evento atteso da genitori e cittadini, che ogni anno stimola l’immaginazione e la scoperta nei nostri giovani talenti. Non perdere questa magica occasione di condividere momenti speciali e sostenere la crescita artistica dei bambini: l’appuntamento è fissato per il 28 giugno!

Comunicato stampa – Barbara Serafini Appuntamento a sabato 28 giugno con un nuovo entusiasmante viaggio nella sonorità Un appuntamento ormai consolidato e atteso con entusiasmo da genitori e cittadini: sabato 28 giugno, l'APS Vox Fidei di Guardia Sanframondi aprirà le .

