A Gaza la guerra non si ferma più di 200 morti in poche ore | Si muore cercando un pacco di farina

Nel cuore del conflitto a Gaza, la guerra infuria senza sosta, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di oltre 200 vittime in poche ore. I bombardamenti si intensificano e, tra le macerie, civili innocenti pagano il prezzo più alto, spesso cadendo nelle trappole mortali degli aiuti umanitari. La sofferenza è palpabile: persone che cercano disperatamente un pacco di farina finiscono nelle trappole della morte. Continua a leggere.

"I bombardamenti sulla Striscia non si sono fermati con la guerra tra Iran e Israele, anzi sono stati ancora più feroci di prima. Ma la cosa che al momento ci preoccupa di più è il gran numero di civili uccisi nelle trappole mortali di distribuzione degli aiuti. In ospedale arrivano feriti che cercavano disperatamente un pacco di farina”, la testimonianza del dottor Mahmoud Al-Hajj Ahmed. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guerra - pacco - gaza - ferma

Netanyahu riapre agli aiuti per Gaza, ma non ferma la guerra: "Prenderemo tutta la Striscia" - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la riapertura dei valichi di Gaza e l’ingresso di aiuti umanitari, dopo mesi di blocco.

A Gaza continuano i massacri. Anche ieri sono morte 50 persone ma nessuno muove un dito per fermare la strage Vai su Facebook

Aiuti fermi a Gaza. Assedio a Netanyahu e minacce al governo; Leone XIV, appello per Gaza e Ucraina. «Ascoltiamo il pianto delle madri»; Le medicine per gli ostaggi entrano nella Striscia. Houthi rivendicano attacco a nave Usa - Cameron ad Amirabdollahian: stop armi a Houthi.

A Gaza la guerra non si ferma, più di 200 morti in poche ore: “Si muore cercando un pacco di farina” - "I bombardamenti sulla Striscia non si sono fermati con la guerra tra Iran e Israele, anzi sono stati ancora più feroci di prima ... Da fanpage.it

Gaza, duecento morti in 48 ore: un’altra strage in attesa del cibo - Da marzo, quando è finito il cessate il fuoco, le vittime nella Striscia sono 5. repubblica.it scrive