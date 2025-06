A Gaza Israele continua a sparare e uccidere palestinesi in attesa dei camion degli aiuti umanitari

La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica: mentre i camion con gli aiuti umanitari attendono di entrare, la violenza tra israeliani e palestinesi si intensifica. Le forze israeliane e i droni hanno aperto il fuoco su centinaia di civili in attesa, lasciando un bilancio di feriti che cresce di ora in ora. È un'ulteriore dimostrazione della tensione e dell'emergenza umanitaria che richiede interventi immediati e una riflessione globale.

Le forze israeliane e i droni hanno aperto il fuoco contro centinaia di palestinesi in attesa dei camion degli aiuti umanitari nel centro di Gaza nelle prime ore di martedì. L'ospedale Awda nel campo profughi urbano di Nuseirat a Gaza ha dichiarato che altri 146 palestinesi sono rimasti feriti. Tra loro, 62 persone versavano in condizioni critiche e sono state trasferite in altri ospedali nella zona centrale di Gaza, ha affermato l'ospedale. Nella città centrale di Deir al-Balah, l'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa ha dichiarato di aver ricevuto i corpi di sei persone uccise nello stesso incidente.

