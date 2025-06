A fuoco un garage | evacuato di notte un condominio invaso dal fumo

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025, Marudo è stato teatro di un incendio nel garage condominiale di via Robadello, che ha scatenato panico tra i residenti. La colonna di fumo visibile anche da lontano ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno evacuato con prontezza l’intero stabile. Una situazione che ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la rapidità di intervento in emergenze domestiche.

Marudo (Lodi), 24 giugno 2025 – Incendio in un garage: evacuati i residenti del condominio. Attimi di paura nella tarda serata di lunedì 23 giugno 2025 a Marudo per un incendio scoppiato all’interno di un garage condominiale in via Robadello. L’allarme è scattato alle 22.20: una colonna di fumo ha iniziato a fuoriuscire dal piano interrato di un palazzo, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i pompieri di Sant’Angelo Lodigiano con un’autopompa e un’autobotte. L’incendio ha interessato uno dei box auto nel seminterrato, ma il fumo si è rapidamente propagato, invadendo oltre 20 garage adiacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it