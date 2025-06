A Formigine weekend a ritmo di musica con l' evento Vinili in piazza

regno di suoni e nostalgia, dove i vinili prenderanno vita tra vendite, scoperte e live imperdibili. Un appuntamento da non perdere per vivere un weekend ricco di musica, cultura e divertimento sotto il cielo estivo di Formigine. Preparati a immergerti nell’atmosfera magica di “Vinili in Piazza” e lasciati conquistare dal ritmo dei dischi più amati!

Piazza Calcagnini a Formigine si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Vinili in Piazza”, una manifestazione ormai diventata punto di riferimento per appassionati, collezionisti e curiosi del mondo della musica su vinile. Dal 27 al 29 giugno, la piazza si trasformerĂ in un vero e proprio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A Formigine weekend a ritmo di musica con l'evento "Vinili in piazza"

