A Firenze tutti col naso all’insù è il giorno dei ‘Fochi’ Una magia che si ripete

a Firenze tutti col naso all’insù, immersi in un'atmosfera magica e senza tempo. La notte dei Fochi, un’antica tradizione che riunisce la città per celebrare San Giovanni con luci, colori e emozioni condivise, rinnova il suo incanto ogni anno. Un momento di unità e meraviglia che, come un ponte tra passato e presente, rende Firenze unica al mondo. Anche quest’anno, dal Piazzale Michelangelo, le...

Firenze, 24 giugno 2025 – La notte dei 'Fochi' è una di quelle in cui Firenze si ferma a guardare il cielo. È il battito d'orgoglio di una città che celebra il suo patrono, San Giovanni, con gli occhi pieni di meraviglia e il cuore gonfio di appartenenza. Un rito collettivo antico e attualissimo, dove i botti riecheggiano come voci della storia e i colori accesi dipingono i tetti e l'Arno. Anche quest'anno, dal Piazzale Michelangelo, le scintille danzeranno sopra una città sospesa tra sacro e festa, bellezza e memoria. Alle 22 in punto, come sempre, il primo boato romperà il silenzio dando il via a uno show di luci, colori e musica che terrà migliaia di persone con lo sguardo rivolto verso il cielo: fiorentini e turisti che, anno dopo anno, si ritrovano sui lungarni, sulle terrazze, sulle altane dei palazzi, alle finestre, nelle piazze.

