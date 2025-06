A Fiorano Modenese si cercano sponsor per rotatorie

Se vivi a Fiorano Modenese, questa è un’opportunità unica per contribuire alla bellezza urbana della tua città. Fiorano Gestioni Patrimoniali cerca sponsor per trasformare le rotatorie in vere e proprie oasi verdi, unendo funzionalità e estetica. Vuoi fare la differenza e valorizzare il territorio? Scopri come diventare protagonista di questo progetto e rendere Fiorano ancora più accogliente e sostenibile.

La Fiorano Gestioni Patrimoniali, che ha in concessione le strade del Comune di Fiorano Modenese, ha pubblicato un nuovo avviso per la ricerca di sponsor per la progettazione, realizzazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà comunale, site all’interno di rotatorie stradali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A Fiorano Modenese si cercano sponsor per rotatorie

