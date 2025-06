A Castelferretti torna la Festa della famiglia Tra le novità la Cena con delitto e la sfilata medievale notturna

A Castelferretti torna la Festa della Famiglia, un evento atteso e amato che celebra i legami e le tradizioni comunitarie. Tra le novità di quest’anno, spiccano la suggestiva cena con delitto e la magica sfilata medievale notturna, pronti a sorprendere grandi e piccini. La 42ª edizione, dal 28 giugno al 6 luglio, promette una settimana ricca di emozioni, incontri e divertimento. Non perdere questa straordinaria occasione di riscoprire le radici e rafforzare i legami familiari!

FALCONARA MARITTIMA – Anche quest’anno la parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Castelferretti organizza la Festa della Famiglia. La manifestazione è giunta alla 42a edizione e si terrà dal 28 giugno al 6 luglio. Come sempre il programma sarà ricco di eventi di vario genere. Si inizierà sabato 28. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - A Castelferretti torna la "Festa della famiglia". Tra le novità la "Cena con delitto" e la sfilata medievale notturna

Udite udite La Festa della Famiglia 2025 si aprirá con una super Cena con Delitto! Prenotazioni obbligatorie e maggiori info al link: https://www.eventbrite.com/e/cena-con-delitto-festa-della-famiglia-2025-tickets-1319813661189?aff=ebdssbdestsearch Vai su Facebook

