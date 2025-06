A Bari l' incontro IA ed Editoria

rivelando come un alleato innovativo per autori, editori e lettori. Questo ciclo di incontri offre un’occasione unica per esplorare come l’intelligenza artificiale stia trasformando il panorama editoriale, aprendo nuove strade di creatività e produzione. Non perdere l’appuntamento con il futuro della letteratura: ti aspettiamo mercoledì 25 giugno alle ore 18.00 presso la Libreria Feltrinelli di Bari!

Si conclude mercoledì 25 giugno, alle ore 18.00 alla Libreria Feltrinelli di Bari (Via Melo 119), il primo ciclo dei Dialoghi sull'intelligenza artificiale, che per questo appuntamento sarà dedicato al tema "IA ed Editoria". L'IA è ormai una presenza concreta anche nel mondo del libro e si sta.

In questa notizia si parla di: editoria - bari - incontro - mondo

