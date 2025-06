A Bari con il Salone di Torino sarà Lungomare di Libri

A Bari, con il Salone di Torino, torna Lungomare di Libri, l’evento letterario che anima il lungomare della città dal 27 al 29 giugno. Questa quinta edizione, con il tema “Liberazioni”, si propone come un viaggio tra pensieri, voci e storie di libertà, riflettendo sul potere delle parole di liberare menti e cuori. Non perdere l’appuntamento con la cultura e la passione letteraria in una cornice unica.

Organizzata dal "Salone Internazionale del Libro", ritorna nel capoluogo pugliese la grande manifestazione letteraria. Tema: "Liberazioni" Da venerdì 27 a domenica 29 giugno Bari Sarà il tema, potente e oggi di assoluta attualità, "Liberazioni", a fare da suggestivo collante agli appuntamenti ai pensieri alle voci e alle storie della quinta edizione di "Lungomare di Libri", tradizionale evento in programma a .

