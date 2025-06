6 consigli per restare in forma come novak djokovic a 38 anni

Scopri i 6 segreti di Novak Djokovic per mantenersi in forma a 38 anni e oltre, ispirando chi desidera vivere al massimo senza rinunciare alla salute e all'energia. Dal rigore nell'allenamento alla cura del benessere mentale, i suoi consigli sono un vero tesoro per chi vuole sfidare il tempo e raggiungere nuovi traguardi. Vuoi conoscere i trucchi di un campione? Continua a leggere e trasforma il tuo stile di vita!

Novak Djokovic ha annunciato di voler difendere l'Oro olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028. Allora l'atleta serbo - che in carriera vanta 24 titoli del Grande Slam e 40 trofei ATP Masters 1000 - avrĂ 41 anni, la stessa etĂ di Roger Federer quando ha annunciato il suo ritiro. Tuttavia Djokovic ritiene che sarĂ attivo come lo è stato negli ultimi due decenni. Questo grazie a una routine quotidiana di fitness che, oltre a tanto esercizio fisico e a una dieta rigorosa, lascia spazio anche ad attivitĂ di svago come saune e bagni di ghiaccio, mindfullness e meditazione. In una recente conversazione con il podcaster Ben Johnson ha spiegato nei dettagli questo regime. 🔗 Leggi su Gqitalia.it