50 anni fa usciva Lo squalo di Steven Spielberg | la festa nei luoghi delle riprese

Un traguardo storico che celebra il cinema che ha rivoluzionato il genere e affascina generazioni. Per festeggiare i 50 anni di "Lo Squalo", Martha’s Vineyard si trasforma in un palcoscenico di eventi, mostre e ricordi indimenticabili. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un film che ha segnato un’epoca e continua a incantare il pubblico di tutto il mondo. E l’isola si prepara a riaccendere i riflettori sul suo legame con il celebre capolavoro.

(askanews) – È stato capostipite dei blockbuster estivi e una pietra miliare del grande schermo, Lo squalo il film diretto da Steven Spielberg compie 50 anni. Uscito col titolo originale Jaws, fu girato a Martha’s Vineyard che celebra l’anniversario del mezzo secolo con eventi che coinvolgono tutta la ricca isola. I fan esplorano, visitando i luoghi delle riprese e ammirando oggetti di scena originali e repliche in diverse mostre. È anche possibile incontrare gli attori a un meet-and-greet party. GUARDA LE FOTO Oscar 2023, candidati alla Miglior regia: chi “osa” battere Steven Spielberg?. «Siamo grandi fan di Lo Squalo, lo siamo da molto tempo, e non vedevamo l’ora che arrivasse questo fine settimana», racconta una fan. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - 50 anni fa usciva “Lo squalo” di Steven Spielberg: la festa nei luoghi delle riprese

