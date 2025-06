5° Premio e Festival letterario Fracchia a Casarza Ligure | super ospite il Premio Pulitzer Andrew Sean Greer

La quinta edizione del Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia si apre tra le incantevoli cornici di Casarza Ligure e Bargone, promettendo un'occasione unica di incontro tra autori, appassionati e talenti emergenti. Con la presenza straordinaria dello scrittore Andrew Sean Greer, Premio Pulitzer, questa kermesse si preannuncia come un autentico evento culturale da non perdere, capace di celebrare la letteratura e l'arte della narrazione in tutto il suo splendore.

La quinta edizione del Premio e Festival letterario Umberto Fracchia è in programma da martedì 24 a domenica 29 giugno 2025 tra Villa Sottanis a Casarza Ligure (Genova) e il borgo di Bargone. Super ospite di questa edizione sarà lo scrittore Andrew Sean Greer, Premio Pulitzer per il romanzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 5° Premio e Festival letterario Fracchia a Casarza Ligure: super ospite il Premio Pulitzer Andrew Sean Greer

In questa notizia si parla di: premio - festival - letterario - casarza

Martin Scorsese riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarà ospite d'onore alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Casarza Ligure, anche un Premio Pulitzer parteciperà al Premio e Festival letterario Umberto Fracchia https://buff.ly/WZBl7xC Vai su X

A grande richiesta torna lo STREET FOOD in Via Annuti. 26 giugno 2025 La manifestazione che si terrà all’interno del Premio letterario nazionale Umberto Fracchia è organizzata dal CIV Casarza Ligure in collaborazione con il Comune. Musica, buon ci Vai su Facebook

5° Premio e Festival letterario Fracchia a Casarza Ligure: super ospite il Premio Pulitzer Andrew Sean Greer; Premio Letterario Nazionale Umberto Fracchia; Casarza Ligure, anche un Premio Pulitzer parteciperà al Premio e Festival letterario Umberto Fracchia.

5° Premio e Festival letterario Fracchia a Casarza Ligure: super ospite il Premio Pulitzer Andrew Sean Greer - La quinta edizione del Premio e Festival letterario Umberto Fracchia è in programma da martedì 24 a domenica 29 giugno 2025 tra Villa Sottanis a Casarza Ligure (Genova) e il borgo di Bargone. Riporta genovatoday.it

Casarza Ligure, anche un Premio Pulitzer parteciperà al Premio e Festival letterario Umberto Fracchia - Questa mattina in Regione è stata presentata la quinta edizione del Premio e Festival letterario Umberto Fracchia, in programma a Casarza Ligure da martedì 24 ... Come scrive radioaldebaran.it