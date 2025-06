46 lavoratori rischiano licenziamento tensione alle stelle alla purem di teramo

La tensione aumenta alla Purem di Teramo, dove 46 lavoratori rischiano il licenziamento e la tensione tra sindacati e azienda raggiunge nuove vette. Fiom CGIL, Fim CISL e Rsu hanno proclamato 12 ore di sciopero per denunciare le condizioni precarie e il rinvio ingiustificato dei colloqui. La mobilitazione, partita da Castellalto, rappresenta un forte segnale di protesta contro l'incertezza che grava sui posti di lavoro e le prospettive future della fabbrica.

Teramo - Fiom CGIL, Fim CISL e Rsu proclamano 12 ore di sciopero, contestando il rinvio aziendale e denunciando la precaria condizione di 46 lavoratori. A Castellalto, presso lo stabilimento Purem, scoppia una nuova protesta: a partire da oggi, martedì 24 giugno, alle ore 12, è indetto uno stop di 12 ore. La mobilitazione, voluta da Fiom CGIL, Fim CISL e Rsu, è la risposta al rinvio dell’incontro inizialmente previsto per il 23 giugno, ora fissato al 27, giudicato “gestione aziendale inaccettabile”. Attualmente, 46 dipendenti rischiano seriamente il licenziamento. I sindacati accusano la direzione di mettere in pericolo non solo il posto di lavoro, ma la dignitĂ stessa dei lavoratori, “giocando con le loro vite per proteggere logiche di profitto”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv