40 Secondi | iniziate le riprese del film di Vincenzo Alfieri con Francesco Geghi Francesco Di Leva e non professionisti

Dal 16 giugno, Roma si trasforma nel set di "40 Secondi", il nuovo film di Vincenzo Alfieri che racconta il dramma del giovane Willy Monteiro Duarte. Con un cast stellare di talenti come Francesco Di Leva, Francesco Gheghi e Sergio Rubini, il progetto si distingue per la sua autenticità e coinvolgimento. Un’opera che promuove riflessioni profonde sulla giustizia e l’umanità , invitando lo spettatore a non restare indifferente di fronte a queste storie di vita e speranza.

Gira a Roma dal 16 giugno 40 Secondi il regista Vincenzo Alfieri, film ispirato al massacro del giovane capoverdiano Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Nel cast, eccellenze del nostro cinema come Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, Enrico Borelli, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - 40 Secondi: iniziate le riprese del film di Vincenzo Alfieri con Francesco Geghi, Francesco Di Leva e non professionisti

Francesco Gheghi sul film dedicato a Willy Monteiro: ‘Spero sarà mostrato nelle scuole” - Francesco Gheghi ha parlato a Repubblica del suo prossimo ruolo nel film 40 secondi, che ricostruisce con stile documentaristico le dinamiche dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro ... Segnala msn.com