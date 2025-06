3DS 2DS NTR-HR v0.34.0 | Miglioramenti nel Frame Rate per lo Streaming Wireless su New 3DS 2DS

Se possiedi un New Nintendo 3DS o 2DS e desideri migliorare l’esperienza di streaming wireless, NTR-HR v0.3.4.0 è la soluzione che fa per te. Questo fork modificato dell’homebrew NTR di cell9 ottimizza le prestazioni, garantendo un frame rate più stabile e una fluidità superiore. Scopri come sfruttare al massimo il potenziale del tuo dispositivo con queste innovazioni che rivoluzionano il modo di giocare e condividere contenuti in maniera semplice ed efficace.

NTR-HR è un fork modificato dell'homebrew NTR (Nitrogen) di cell9, pensato per migliorare lo streaming wireless su New Nintendo 3DS e New Nintendo 2DS. Con questa nuova versione ( v0.3.4.0 ), sono stati introdotti diversi miglioramenti, tra cui un frame rate più stabile e prestazioni generali più fluide. Cos'è NTR?. NTR è un homebrew sviluppato originariamente da cell9 che permette: Debugging e modifica di giochi in tempo reale. Streaming wireless dello schermo del 3DS su PC. Caricamento di plugin (PLG). Questa mod ( NTR-HR ) si concentra principalmente sullo streaming, ottimizzando le prestazioni per ottenere 60-90 FPS con impostazioni di qualità medie (a ~18Mbps).

In questa notizia si parla di: wireless - miglioramenti - frame - rate

