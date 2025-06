30 cani detenuti in una roulotte e legati alla catena | orrore in Trentino

Un tragico scenario si è svolto in Trentino, dove 30 cani, tra cui numerosi cuccioli, vivevano in condizioni di totale abbandono e sofferenza, legati alla catena o lasciati senza cure in un’autoctona roulotte. L’intervento tempestivo dello sportello contro i maltrattamenti dell’associazione animalista Lav ha portato alla loro salvezza. La loro voce silenziosa ora chiede giustizia e tutela, ricordandoci l’importanza di proteggere i nostri amici a quattro zampe. Continua a leggere.

A Lagolo, in Trentino, 30 cani di cui molti cuccioli, vivevano detenuti in una roulotte, legati alla catena tra gli alberi o abbandonati a loro stessi per le strade. Per recuperarli è intervenuto lo sportello contro i maltrattamenti dell'associazione animalista Lav. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - detenuti - roulotte - legati

Due cani insieme ai detenuti: "Con loro addio ai brutti pensieri" - Immaginate due cani che, al fianco dei detenuti, trasformano il carcere in un faro di speranza e rinascita.

30 cani detenuti in una roulotte e legati alla catena: orrore in Trentino; Oltre 30 cani legati alla catena nei boschi, rinchiusi in una piccola roulotte (in mezzo alla sporcizia) o lasciati liberi di vagare: Avviato il recupero degli animali; Oltre 30 cani legati alla catena nei boschi, rinchiusi in una piccola roulotte (in mezzo alla sporcizia) o lasciati liberi di vagare: 'Avviato il recupero degli animali'.

30 cani detenuti in una roulotte e legati alla catena: orrore in Trentino - A Lagolo, in Trentino, 30 cani di cui molti cuccioli, vivevano detenuti in una roulotte, legati alla catena tra gli alberi o abbandonati a loro stessi ... fanpage.it scrive

Madruzzo, Lav: “Salvati 30 cani, vivevano nel degrado o prigionieri in una roulotte” - Cucciolate su cucciolate, con un alto tasso di mortalità: i cani non ricevevano cure né venivano adeguatamente seguiti. Come scrive giornaletrentino.it