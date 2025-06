3.740 chilometri a piedi a sostegno di due progetti sociali | il lungo viaggio di Mauro Mondello

strada, unendo passi e cuore per fare la differenza. Con determinazione e passione, Mauro attraversa Paesi e culture, trasformando la sua impresa in un potente messaggio di solidarietà. Questi 3.740 chilometri non sono solo una sfida personale, ma una vera e propria campagna di speranza per chi ha bisogno in Sicilia. Scopriamo insieme questa incredibile avventura che dimostra come ogni passo possa cambiare il mondo.

Quattro Paesi, 3.740 chilometri e un solo obiettivo in mente: finanziare due progetti sociali in Sicilia. L'avventura di Mauro Mondello, giornalista e autore messinese, è cominciata a maggio da Porto (Portogallo), prima tappa del suo tour che ha già toccato la Spagna e si sta snodando lungo il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - 3.740 chilometri a piedi a sostegno di due progetti sociali: il lungo viaggio di Mauro Mondello

