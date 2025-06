29enne fuori di sé aggredisce un conoscente a Piadena Drizzona e prova a prendere a schiaffi i carabinieri

Un episodio di pura follia scuote Piadena Drizzona: un giovane di 29 anni, già noto alle autorità, si è scagliato contro un conoscente e ha tentato di colpire con schiaffi i Carabinieri intervenuti. La scena, al limite del surreale, sottolinea quanto sia importante il rispetto delle forze dell’ordine e la calma in situazioni di tensione. Un arresto che ci ricorda come la legalità sia il primo passo verso una comunità più sicura e civile.

Un pregiudicato di 29 anni è stato arrestato a Piadena Drizzona per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i Carabinieri.

