28 anni dopo | perché il punteggio di Rotten Tomatoes divide critica e pubblico

Il film 28 Years Later si presenta come una delle pellicole più discusse dell'anno, ricevendo giudizi molto contrastanti da parte di critici e pubblico. Con un punteggio del 89% tra i critici e del 65% tra gli spettatori, la sua accoglienza ha diviso le opinioni, alimentando aspettative elevate in vista della sua uscita. Questo articolo analizza i motivi principali di questa polarizzazione, evidenziando le scelte creative, la narrazione e il cast coinvolti nel progetto. 28 Years Later si distingue per aver deciso di non seguire la strada più sicura e convenzionale. Dopo che 28 Days Later, uscito nel 2002, aveva conquistato critica e pubblico grazie alla sua originalità e intensità , ci si aspettava che il terzo capitolo riprendesse alcuni personaggi iconici come Jim (interpretato da Cillian Murphy) o Selena (Naomie Harris).