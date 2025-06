24 giugno si festeggia San Giovanni Sapete perché e da quando è il patrono di Firenze?

24 giugno si festeggia San Giovanni, il patrono di Firenze, con una tradizione ricca di storia e simbolismo. Questa giornata speciale celebra un santo che incarnava coraggio e rettitudine, eroe della fede e della città. Dai fuochi d’artificio alle antiche celebrazioni del Calcio Storico, ogni anno i fiorentini rendono omaggio alla loro protezione celestiale. Quando ancora il cuore religioso di Firenze batteva...

Firenze, 24 giugno 2025 – Il 24 giugno di ogni anno la città di Firenze celebra il suo protettore, il patrono San Giovanni, con fuochi d’artificio, Calcio Storico, processioni e campane a festa. Dietro la tradizione c’è la vicenda di un santo che non tremava di fronte a re e regine e che i fiorentini elessero a simbolo di coraggio e rettitudine cristiana in sostituzione del dio della guerra. Quando ancora il cuore religioso di Firenze batteva per Marte, il dio che maneggiava spade e vittorie, nessuno immaginava che la città avrebbe finito per identificarsi in un altro combattente, stavolta armato solo di parole di fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it