170 mail al giorno una notifica ogni due minuti e 50 messaggi fuori orario Lavorare è diventato impossibile dopo il Covid | la denuncia nel Work Trend Index di Microsoft

Il mondo del lavoro è cambiato radicalmente dopo il Covid, rendendo le giornate più frenetiche e stressanti. Secondo il nuovo studio del Work Trend Index di Microsoft, la mole di comunicazioni digitali come email, call e messaggi su Teams ha raggiunto livelli record, con 170 email al giorno e notifiche ogni due minuti. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questa escalation e come possiamo affrontare questa nuova realtà?

Lavoro e strumenti digitali viaggiano di pari passo. Dal Covid in avanti sono cambiate le dinamiche per i lavoratori. Mail, call, messaggi su Teams e pensiero costante all’impiego: il mondo del lavoro è diventato molto più stressante e lo afferma il nuovo studio del Work Trend Index di Microsoft, che ha raccolto i dati anonimizzati provenienti dalla sua piattaforma 365 e ha analizzato una giornata lavorativa. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questa tesi? E cosa è cambiato per un lavoratore? Mail costanti – La mail è diventata, ormai, il principale strumento per scambiarsi informazioni, aggiornamenti e dettagli sul luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it