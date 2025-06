Ztl Milano 53 multe in un mese il giudice gliene cancella 50

Un artigiano di Cogliate, dopo aver accumulato ben 53 multe nella ZTL di Milano in meno di un mese, ha visto il suo destino cambiare grazie a una decisione sorprendente del Giudice di Pace. Con grande soddisfazione, si √® visto annullare 50 sanzioni e mantenere solo tre, una per ogni ‚Äúprima volta‚ÄĚ. Una vicenda che dimostra come la giustizia possa fare la differenza e offrire speranza a chi combatte contro sanzioni ingiuste...

Un uomo di Cogliate √® entrato¬† nella Ztl di Milano per 53 volte in meno di un mese, il Giudice di Pace gli annulla 50 multe e ne lascia solo 3, una per ogni ‚Äúprima volta‚ÄĚ. Si √® conclusa con una vittoria e una sostanziosa riduzione della sanzione complessiva, la curiosa vicenda di un artigiano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: milano - multe - mese - giudice

Inchiesta urbanistica Milano, scontro accusa e difesa. La giudice si prende un mese per decidere - Nel cuore di Milano, il dibattito sulla costruzione delle ‚ÄúPark Towers‚ÄĚ di via Crescenzago si infiamma.

+++ +++ Giudice federale sospende la revoca dei visti studenteschi: vittoria di Harvard contro l’amministrazione Trump https://gazzettadelsud.it/?p=2051730 Vai su Facebook

Ztl Milano, 53 multe in un mese, il giudice gliene cancella 50; Tassista entra in Area C a Milano e prende 119 multe, per il giudice deve pagare solo la prima; Milano, 119 multe al tassista perché entra in Area C con un veicolo inquinante.

Ztl Milano, 53 multe in un mese, il giudice gliene cancella 50 - Un uomo di Cogliate è entrato nella Ztl di Milano per 53 volte in meno di un mese, il Giudice di Pace gli annulla 50 multe e ne lascia solo 3, una ... Segnala ilnotiziario.net

Area C a Milano, prende 63 multe col motorino: il Giudice di Pace le annulla tutte - Determina la sanzione di euro 100, oltre alle spese di notifica‚ÄĚ. Si legge su msn.com