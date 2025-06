Zio Frac, tante chiacchiere. Bruco, Istrice e Pantera?. Ci posso montare.

Nel cuore del Palio, tra chiacchiere e anticipazioni, spiccano i protagonisti di sempre: i cavalli affidati a fantini di talento, tra cui Bellocchio e la promettente Dorotea Dimmonia. Con Esterina pronta a sfidare le aspettative, l'emozione cresce. Chi saranno i favoriti di questa edizione? Scopriamolo insieme, perché il meglio deve ancora arrivare...

C’è anche Mark Harris Getty al Ceppo. Tanti - e molto chiacchierati per il Palio - i cavalli che ha affidato a vari fantini. Fra cui Bellocchio che prepara i suoi Arestetulesu e Dorotea Dimmonia. Il primo è già conosciuto e non gli mancano gli estimatori, la seconda è una femmina che ha dimostrato buon carattere fra i canapi e una bella pedalata. Molti già la vedono fra i dieci. "Con loro ho portato anche Esterina che non potrà fare la tratta a luglio ma è un cavallina più per il prossimo anno", dice Enrico Bruschelli. Dorotea potrebbe davvero esordire? "Una cavalla che si merita un posto nei dieci, come Arestetulesu che ha già corso un Palio (Giraffa agosto 2022, ndr) e che ha fatto provincia e tratta. 🔗 Leggi su Lanazione.it