Zelensky scampato a un altro attentato la rivelazione degli 007 di Kiev | così i russi lo volevano uccidere in Polonia

Un nuovo tentativo di attentato contro Zelensky scuote le tensioni tra Russia e Ucraina. Secondo le rivelazioni degli 007 di Kiev, i servizi segreti russi avrebbero pianificato un attacco all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia, con drone o cecchino. Fortunatamente, l’operazione è stata sventata, ma il rischio di escalation si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in prima fila di una crisi che potrebbe avere implicazioni globali.

Un drone o un cecchino. Sarebbero stati questi i metodi che l’intelligence russa avrebbe utilizzato per provare a colpire Volodymyr Zelensky nell’ambito dell’ultimo attentato che le autorità ucraine hanno annunciato di aver sventato. L’operazione era prevista all’ aeroporto di Rzeszów in Polonia. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto il tentato omicidio. L’aeroporto polacco è usato da Kiev come terminale da cui far partire i viaggi del personale governativo. A riportare la notizia, è l’agenzia di stampa ucraina Interfax Ukraine. I tentativi sventati di rimuovere «fisicamente» il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

