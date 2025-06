Zelensky nel mirino dei russi | sventato un attentato in Polonia

L'attacco sarebbe dovuto avvenire nell'aeroporto di Rzeszów, utilizzato come scalo per i viaggi da e per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky nel mirino dei russi: sventato un attentato in Polonia

