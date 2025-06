Zelensky ha fatto visita a re Carlo ed è rimasto per pranzo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto visita a Re Carlo III al Castello di Windsor, incontrandolo per rafforzare i legami di solidarietà e supporto tra Ucraina e Regno Unito. Dopo un breve incontro, si sono seduti a pranzo, testimoniando un gesto di vicinanza e collaborazione in un momento cruciale. Questo incontro segna un passo importante nel percorso diplomatico per sostenere l’Ucraina nella sua lotta per la libertà.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina a Londra, ha pranzato con re Carlo III al Castello di Windsor. Lo ha riferito Buckingham Palace. Zelensky, che sta cercando di consolidare il sostegno al suo Paese a più di tre anni dall’invasione russa, “ha fatto visita al re ed è rimasto per pranzo”, si legge. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Zelensky ha fatto visita a re Carlo ed è rimasto per pranzo”

