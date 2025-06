Zanichelli lancia ZNext | 60 milioni a sostegno di startup nei settori dell’apprendimento

Zanichelli Editore si reinventa con ZNext, un ambizioso progetto da 60 milioni di euro dedicato a innovare l’apprendimento e il benessere digitale. L’obiettivo? Sostenere startup all’avanguardia nei settori EdTech, Future of Work, Lifelong Learning e Wellbeing Technology. Con un approccio di venture building e strategie di M&A, ZNext si propone come co-fondatore di idee rivoluzionarie, aprendo nuove prospettive per l’educazione del futuro.

Zanichelli Editore ha annunciato il lancio di ZNext, un nuovo progetto imprenditoriale che prevede un investimento di 60 milioni di euro per sostenere la crescita di aziende tecnologiche nei settori EdTech, Future of work, Lifelong learning e Wellbeing technology. ZNext collaborerà con imprenditori in Italia e all’estero attraverso un modello di venture building e un piano strutturato di M&A. Agirà come co-fondatore di progetti imprenditoriali sia esterni sia interni all’ecosistema Zanichelli offrendo a ogni nuova impresa lanciata fino a 150 mila euro di investimento iniziale pre-seed, con possibilità di follow-on. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zanichelli lancia ZNext: 60 milioni a sostegno di startup nei settori dell’apprendimento

