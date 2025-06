Zanichelli Editore lancia Znext e scommette 60 milioni sull' innovazione

Zanichelli Editore sorprende con il lancio di Znext, un ambizioso progetto da 60 milioni di euro dedicato all’innovazione e alla crescita attraverso venture building e acquisizioni. Guidata da Elena Lavezzi, l’azienda punta a creare un ecosistema di 15-30 nuove imprese in sette anni, offrendo ai talenti un primo incentivo di 150mila euro per sviluppare le loro idee. Un’occasione imperdibile per chi sogna di rivoluzionare il futuro dell’editoria e oltre.

Progetto imprenditoriale che si focalizzerà su venture building e acquisizioni. Alla guida Elena Lavezzi: “Abbiamo una visione industriale, in 7 anni vogliamo 15-30 aziende”. Chi sviluppa l'idea avrà subito 150mila euro. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Zanichelli Editore lancia Znext e scommette 60 milioni sull'innovazione

