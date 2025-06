Yuasa Buffa benedice la stagione | | Ortenzi storia da raccontare

cornice di entusiasmo e passione, pronta a scrivere nuove entusiasmanti pagine di storia. La stagione 2023/2024 si preannuncia ricca di sfide e successi, con la squadra pronta a dare il massimo sul campo e i tifosi sempre più uniti. La strada è tracciata: ora, non resta che vivere ogni momento con il cuore in mano e la voglia di vincere. La nuova avventura sta per cominciare!

E’ stato alzato ufficialmente il sipario sabato mattina sulla nuova stagione della Yuasa Battery Grottazzolina all’insegna non solo della nuova campagna abbonamenti sul solco della continuità ma anche dei nomi di prestigio. E’ stata l’occasione per accogliere in grande stile Dragan Stankovic, di professione centrale, arrivato per portare la sua classe e la sua esperienza alla rosa della Yuasa. Un’accoglienza in grande stile per lui in una giornata speciale che sicuramente resterà nella storia del club di Grottazzolina considerando che, tra i protagonisti, c’era anche lo storyteller più amato e apprezzato dello sport italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it