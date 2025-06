Yoga e stelle | osservazioni gratuite al telescopio e saluto alla Luna nella riserva di caccia della Favorita

Vivi un'esperienza unica tra natura e cosmos! Sabato 5 luglio, alle 18.30, l'Orsa ti invita nella suggestiva Riserva di caccia della Favorita per un doppio evento gratuito: una sessione di yoga al tramonto e un affascinante saluto alla Luna, seguiti da osservazioni gratuite con il telescopio. Non serve prenotare: porta il tuo spirito libero e preparati a connetterti con l'universo e te stesso in un contesto incantato. Per un sabato sera indimenticabile, vieni a scoprire la magia della natura e del cielo stellato!

Sabato 5 luglio, dalle ore 18.30, l'Orsa organizza un doppio evento gratuito alla Casa Natura, nella Riserva di caccia della Favorita. Non è necessario prenotare. Il programma, dalle ore 18.30 alle 20, prevede: sessione di yoga al tramonto e saluto alla Luna, tenuto da Rosalba Spotorno.

In questa notizia si parla di: yoga - saluto - luna - riserva

