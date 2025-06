Yildiz Juventus nessuno come lui al Mondiale per Club! Non gli accadeva da Inter Juve dello scorso ottobre Tutti i dati dopo la doppietta al Wydad

Yildiz Juventus, nessuno come lui al Mondiale! Tutti i dati relativi al numero 10 bianconero. Le statistiche del gioiello turco. Kenan Yildiz ha segnato in tre partite di fila per la prima volta con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni. Kenan ha realizzato la sua seconda marcatura multipla con la Juve tra tutte le competizioni, dopo la doppietta contro l' Inter lo scorso 27 ottobre in Serie A. Inoltre, Yildiz (classe 2005) è il giocatore più giovane ad aver segnato almeno due gol in questa edizione del Mondiale per club FIFA.

