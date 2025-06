Yildiz Juventus dirigenza già al lavoro per blindare il numero 10! Ingaggio raddoppiato e prolungamento | svelati tutti i dettagli del nuovo contratto

La Juventus si muove con decisione per assicurarsi il futuro di Kenan Yildiz, il giovane talento che sta già facendo parlare. La nuova dirigenza bianconera ha deciso di raddoppiare il suo ingaggio, portandolo a 2,5 milioni di euro, e di prolungare il contratto. Una strategia chiara: blindare il numero 10 e assicurarsi un talento promettente per le stagioni a venire. Ecco tutti i dettagli di questa importante operazione.

Yildiz Juventus: ingaggio raddoppiato e nuovo contratto. Tutti i dettagli sul futuro del numero 10 bianconero. Il club pronto a blindarlo subito. A Sky Sport, l'inviato Giovanni Guardalà ha parlato così del futuro di Kenan Yildiz. La nuova dirigenza della Juve è già al lavoro per blindare il suo numero 10: l'annuncio sul gioiello bianconero. GUARDALA' – «Si sta lavorando per blindarlo con un ingaggio da 2,5 milioni lordi a stagione, si punta ad un raddoppio dell'ingaggio e ad un prolungamento fino al 2030 per considerare Yildiz il numero 10 non solo del presente ma anche del futuro della Juventus».