Yildiz Juve Guardalà rivela | Si sta lavorando per blindarlo subito Ecco il nuovo ingaggio ed il piano del club bianconero sul futuro del numero 10

La Juventus non perde tempo e lavora alacremente per blindare il talento emergente Kenan Yildiz, protagonista di grandi aspettative e interesse. Con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, il club bianconero punta a consolidare il suo futuro e a garantirgli una crescita stabile. L’obiettivo è chiaro: lasciare che il numero 10 possa continuare a brillare sotto la maglia della Juventus, scrivendo nuove pagine di successo.

Yildiz Juve, Guardalà ha fatto il punto sul futuro del numero 10 bianconero. Novità in vista della sessione estiva di calciomercato. A Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato così del presente e soprattutto del futuro di Kenan Yildiz. La Juve è già al lavoro per blindarlo: l’annuncio sul numero 10 bianconero. GUARDALA’ – «Si sta lavorando per blindarlo con un ingaggio da 2,5 milioni lordi a stagione, si punta ad un raddoppio dell’ingaggio e ad un prolungamento fino al 2030 per considerare Yildiz il numero 10 non solo del presente ma anche del futuro della Juventus. Sta crescendo nettamente, adesso ci sarà un avversario nettamente diverso ma il suo rendimento è esploso in maniera importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com