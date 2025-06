Yildiz incoronato dai quotidiani | È semplicemente ingiocabile oltre che in un’eccellente condizione atletica Voto altissimo per il turco

Kenan Yildiz si conferma una vera e propria rivelazione: incoronato dai giornali come “semplicemente ingiocabile” e in uno stato di forma eccellente, il talento turco sta conquistando tutti con prestazioni da 9. Dopo la vittoria della Juventus contro il Wydad, il suo impatto è stato straordinario. Ma quali sono i motivi che rendono Yildiz un protagonista assoluto? Scopriamolo insieme.

Yildiz incoronato dai quotidiani: «È semplicemente ingiocabile, oltre che in un’eccellente condizione». Voto altissimo per il turco dopo Juve Wydad. La Juventus ha battuto 4-1 il Wydad Casablanca nella seconda partita del suo Mondiale per Club conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Tra i protagonisti assoluti senza ombra di dubbio Kenan Yildiz, così elogiato da Tuttosport. YILDIZ 9 – Di stadio in stadio impazza la Yildiz-Mania, con quella linguaccia iconica a zittire – dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio – il pubblico del Wydad. Il suo gol, seppur deviato, arriva da una percussione palla al piede semplicemente perfetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz incoronato dai quotidiani: «È semplicemente ingiocabile, oltre che in un’eccellente condizione atletica». Voto altissimo per il turco

In questa notizia si parla di: incoronato - quotidiani - semplicemente - ingiocabile

Marina, la "Principessa dei Saiyan": "Vogliono che sparisca, mi chiamano 'strana'. Ma io sono semplicemente libera" - Marina Iannuzzi, giovane creator irpina conosciuta come "Principessa dei Saiyan" o "Princi", racconta come la sua passione per gli anime, in particolare Dragon Ball, sia diventata un linguaggio di libertà.