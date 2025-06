Yildiz incanta al Mondiale per Club | quasi tripletta con il Wydad la Juve ora può davvero sognare in grande con la sua stella I numeri

Kenan Yildiz sta facendo sognare la Juventus con le sue prestazioni da fuoriclasse al Mondiale per Club. Dopo aver brillato contro l’Al-Ain, il giovane talento turco ha quasi firmato una tripletta contro il Wydad Casablanca, confermandosi come il vero trascinatore della squadra. Con numeri e carattere, Yildiz sta scrivendo una pagina importante della storia bianconera, portando i tifosi a credere che il suo talento possa aprire le porte a grandi traguardi futuri.

di Luca Fioretti Yildiz incanta al Mondiale per Club: quasi tripletta col Wydad, la Juve ora sogna in grande con la sua stella. I numeri nella sfida di Philadelphia. È Kenan Yildiz il vero trascinatore fin qui della Juventus al Mondiale per Club. Dopo il gol trovato all’esordio contro l’ Al-Ain il talentino turco si è ripetuto ieri a Philadelphia contro i marocchini del Wydad Casablanca: due reti (tra le altre cose uno più bello dell’altro) e un autogol provocato per il 10 bianconero, che si sta letteralmente prendendo la scena nel torneo americano. L’ex Bayern Monaco è già a quota 3 centri al pari di fuoriclasse come Olise, Di Maria e Musiala. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz incanta al Mondiale per Club: quasi tripletta con il Wydad, la Juve ora può davvero sognare in grande con la sua stella. I numeri

In questa notizia si parla di: mondiale - club - yildiz - incanta

Yildiz a DAZN: «Questo è tutto per i nostri tifosi. Mondiale per Club? Dobbiamo fare il 100%» - Nel post-partita di Venezia-Juve, Kenan Yildiz ha condiviso le sue emozioni ai microfoni di DAZN, ribadendo l'importanza della vittoria per i tifosi e l'ambizione di puntare al 100% nel percorso verso il Mondiale per Club.

La Juventus dilaga anche contro il Wydad e conquista l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club: le pagelle del match Vai su X

Sterzata, palla all'angolino ed altro CAPOLAVORO: benvenuti al Kenan #Yildiz show! #JuveWydad Vai su Facebook

Juventus-Wydad 4-1, pagelle e tabellino: Yildiz incanta, Boutouil sbaglia tutto; Yildiz incanta, Juve travolgente: poker show al Wydad; Juventus-Wydad Casablanca 4-1: Yildiz devastante.

Juventus travolge il Wydad 4-1: Yildiz show nel Mondiale per Club 2025 - Bianconeri vicini agli ottavi di finale. Secondo lifestyleblog.it

Yildiz show e la Juve vola (4 a 1) al Mondiale per Club: giovedì il big match contro il Manchester City di Guardiola - Altra vittoria e altra pioggia di gol per la Juve al Mondiale per club con Yildiz grande mattatore della partita contro i marocchini del Wydaz: ha fatto tre gol. Da msn.com