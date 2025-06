Yildiz esulta sui social dopo lo show con il Wydad | il messaggio del numero 10 della Juventus scatena i tifosi bianconeri – FOTO

Dopo una prestazione da standing ovation contro il Wydad, Yildiz conquista anche i social con un messaggio che ha fatto infiammare i tifosi bianconeri. La doppietta e lo show del giovane talento turco hanno confermato il suo ruolo di protagonista in questa avventura mondiale per club. Ma cosa ha scritto il numero 10 della Juventus? Scopriamo insieme il suo entusiasmante post e le reazioni dei tifosi!

Yildiz, il messaggio del numero 10 scatena i tifosi: cosa ha scritto sui social dopo la doppietta e lo show contro il Wydad – FOTO. Kenan Yildiz show in Juve Wydad. Il numero 10 bianconero ha trascinato la squadra di Tudor alla seconda vittoria nel Mondiale per Club, staccando già il pass per gli ottavi. Questo il messaggio social del gioiello turco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildizofficial) YILDIZ – «Nella nostra seconda partita, abbiamo lottato uniti come una squadra e abbiamo raggiunto il risultato che volevamo. Sono molto contento di aver contribuito a questa vittoria con i miei gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz esulta sui social dopo lo show con il Wydad: il messaggio del numero 10 della Juventus scatena i tifosi bianconeri – FOTO

