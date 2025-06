Yildiz esaltato da Sabatini | Sarà il simbolo della Juventus! Solo con Thiago Motta si era inceppata la crescita ora c’è una cosa che è stata cestinata

Kenan Yildiz si sta affermando come il vero simbolo della Juventus, grazie a una prestazione da (quasi) tripletta contro il Wydad Casablanca. Sabatini non ha nascosto l’entusiasmo, definendo il giovane talento “una stella nascente” pronta a brillare nel firmamento bianconero. Dopo anni di incertezze, il suo exploit segna una svolta decisiva per il futuro della squadra. La stagione promette grandi emozioni: il meglio deve ancora venire.

Yildiz è stato il grande protagonista di Juve Wydad con una (quasi) tripletta. Ecco il commento di Sabatini sul numero 10 della Juve. Su Calciomercato.com, Sandro Sabatini ha voluto esprimere il suo pensiero su Kenan Yildiz, reduce da una quasi tripletta nel match contro il Wydad Casablanca al Mondiale per Club. Questo il pensiero sul numero 10 bianconero. PAROLE – «Kenan Yildiz, “A star is born”: sarà questo il titolo dei media americani, dopo la scintillante esibizione che lo propone addirittura come MVP del Mondiale per Club, almeno nelle prime due giornate. Un campioncino, il ventenne turco, che continua a crescere, diventando sempre più spettacolare e concreto, fantasioso e incisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz esaltato da Sabatini: «Sarà il simbolo della Juventus! Solo con Thiago Motta si era inceppata la crescita, ora c’è una cosa che è stata cestinata»

