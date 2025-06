Yara | tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

Questa sera, su Canale 5, non perdete la prima visione del film "Yara", un emozionante racconto ispirato al celebre caso di cronaca di Yara Gambirasio. Diretto da Marco Tullio Giordana e con un cast stellare, il film esplora le sfumature di un giallo ancora irrisolto, tenendo gli spettatori col fiato sospeso. Scoprite tutto ciò che c’è da sapere su trama, cast e streaming di questa pellicola imperdibile, dedicata a un episodio che ha sconvolto l’Italia.

Yara: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, 23 giugno 2025, in prima visione su Canale 5 va in onda il film Yara, pellicola diretta da Marco Tullio Giordana, con protagonisti Chiara Bono, Isabella Ragonese, Alessio Boni e Thomas Trabacchi. Una prima visione da non perdere dedicata al caso di cronaca di Yara Gambirasio. Il suo omicidio continua a far discutere, anche a livello mediatico, fin da quel lontano 26 novembre 2010, giorno in cui la tredicenne scomparve. Ma vediamo insieme trama, cast e tutte le informazioni. Trama. Il film di Marco Tullio Giordana è uscito nel 2021 ed è stato un successo internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Yara: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

Lunedì 23 giugno 2025, su Canale 5, arriva un evento televisivo che toccherà il cuore di tutti: il film "Yara".

