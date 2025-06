Yara | Questa Sera in Prima TV su Canale 5 arriva il Film sul caso Gambirasio

Stasera su Canale 5, preparatevi a vivere un’esperienza intensa con “Yara”, il film TV diretto da Marco Tullio Giordana. Un racconto coinvolgente che ripercorre il dramma del caso Gambirasio, interpretato da un cast di grandi talenti come Alessio Boni, Isabella Ragonese e Thomas Trabacchi. Non perdete questa serata dedicata alla riflessione e alla memoria, un appuntamento che vi lascerà senza fiato fino alla fine.

Appuntamento speciale quello di questa sera, lunedì 23 giugno 2025, con Yara, il film TV diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alle vicende del caso Gambirario. Nel cast Alessio Boni, Isabella Ragonese e Thomas Trabacchi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Yara: Questa Sera in Prima TV su Canale 5 arriva il Film sul caso Gambirasio

In questa notizia si parla di: yara - sera - film - caso

Yara, il film sul caso Gambirasio arriva in tv: cast, trama e quando in onda - Il caso di Yara Gambirasio, una delle pagine più tristi e discusse della cronaca italiana, rivive sul piccolo schermo con un film diretto da Marco Tullio Giordana.

? L’aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. Lo ha decretato ieri sera ad Atene l’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Eur Vai su Facebook

L'Isola dei famosi, perché non va in onda stasera 23 giugno e quando c'è la finale; MEDIASET - CANALE 5 * YARA - IL FIM SUL CASO GAMBIRASIO: «LUNEDÌ SERA 23/6 IN PRIMA VISIONE, CON RAGONESE E BONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Omicidio Yara Gambirasio: il film sul caso Bossetti sbarca in prima serata.

Il caso Yara torna in prima serata con un film di Marco Tullio Giordana - Il film diretto da Marco Tullio Giordana va in onda questa sera su Canale 5 e racconta l’inchiesta sull’omicidio di Yara Gambirasio. alfemminile.com scrive

“Yara”, tra verità e melodramma. Su Canale 5 il film di Tullio Giordana sul caso Gambirasio - Il regista Marco Tullio Giordana mette in scena con toni forti e taglio colpevolista il delitto avvenuto nella bergamasca nel 2011, per cui è stato condannato in via definitiva Massimo Bossetti ... Da iodonna.it