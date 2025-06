Yara Gambirasio il film su Canale 5 | la storia le indagini e i nuovi colpi di scena sul caso Bossetti

Il caso di Yara Gambirasio, uno dei crimini più intricati e discussi degli ultimi anni, torna sotto i riflettori con un film in onda su Canale 5. Tra ricostruzioni, indagini e sorprendenti colpi di scena, il racconto si arricchisce di nuovi dettagli e controversie, alimentando il dibattito pubblico. Dopo l’intervista a Bossetti, la giustizia potrebbe compiere un altro passo decisivo: scopriremo cosa nascondono davvero le prove.

Il caso di Yara Gambirasio torna al centro dell’attenzione mediatica e pubblica, a quindici anni dall’atroce delitto che ha sconvolto Brembate di Sopra, piccolo paese in provincia di Bergamo. Dopo l’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l’omicidio della tredicenne, arriva una nuova svolta: la difesa di Bossetti potrà visionare copie ad alta risoluzione delle immagini fotografiche e delle rappresentazioni grafiche delle analisi del DNA effettuate dal RIS di Parma. A deciderlo è stato il Tribunale di Bergam o, che ha accolto la richiesta della difesa, affidando al consulente Marzio Capra l’esame di questi materiali, risalenti al provvedimento della Corte d’Assise del 27 novembre 2019. 🔗 Leggi su Panorama.it