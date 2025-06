Xbox l’aggiornamento di giugno aggiunge i giochi Steam alla libreria Xbox PC e tanto altro ancora

L’aggiornamento di giugno 2025 di Xbox rivoluziona il modo di vivere il gaming su PC e console, unendo tutte le librerie in un’unica piattaforma. Ora, grazie alla nuova libreria aggregata nella Xbox App per Windows, potrai gestire e lanciare i giochi Steam, Battle.net, Xbox e altri store digitali senza stress e con estrema semplicità. È un cambiamento che trasforma completamente l’esperienza di gioco, rendendola più fluida e accessibile come mai prima d’ora.

Xbox ha rilasciato un aggiornamento ricco di novità per giugno 2025, che segna un’evoluzione importante per chi gioca su PC e console. La novità principale è la libreria aggregata nella Xbox App per Windows: gli utenti possono finalmente consultare, organizzare e lanciare da un’unica interfaccia i titoli acquistati da Steam, Battle.net, Xbox, Game Pass e altri store digitali compatibili. Questa funzionalità, già in anteprima per gli Xbox Insiders, sarà pienamente disponibile nei prossimi mesi anche sui dispositivi portatili come ROG Ally e ROG Ally X. Accanto a questa integrazione, Microsoft ha rivelato che debutta in beta anche il nuovo Copilot for Gaming, un assistente virtuale progettato per offrire ai giocatori suggerimenti contestuali, aiuti nei momenti difficili e una guida intelligente nel corso delle sessioni di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, l’aggiornamento di giugno aggiunge i giochi Steam alla libreria Xbox PC e tanto altro ancora

