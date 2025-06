xbox blizzard e bethesda saranno presenti alla gamescom 2025

Xbox, Blizzard e Bethesda si preparano a conquistare la Gamescom 2025! Dopo il recente Xbox Games Showcase e il Summer Game Fest, Microsoft annuncia con entusiasmo la partecipazione dell'evento più atteso dell'anno, che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Ma ciò che rende questa edizione davvero imperdibile è la presenza di Bethesda e Blizzard Entertainment, pronti a sorprendere i fan con novità, demo e attività coinvolgenti. Sui propri canali ufficiali, Xbox ha confermato la presenza con un teaser ricco di anticipazioni...

Dopo il recente Xbox Games Showcase 2025 e il Summer Game Fest, Microsoft ha ufficializzato la propria partecipazione alla Gamescom 2025, che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Ma la notizia diventa ancora più interessante considerando che Bethesda e Blizzard Entertainment saranno presenti al fianco di Xbox, portando nuovi contenuti, demo giocabili e attività interattive. Sui propri canali ufficiali, Xbox ha confermato la presenza con un post che ha scatenato l’entusiasmo della community. Anche se non sono ancora stati annunciati dettagli precisi sui titoli che si potranno provare o vedere, la partecipazione di Bethesda fa sperare in nuovi aggiornamenti su giochi come Indiana Jones e l’Antico Cerchio, magari con focus sull’espansione The Order of Giants, e sull’atteso DLC di DOOM: The Dark Ages, anche se quest’ultimo potrebbe slittare a un reveal durante il QuakeCon. 🔗 Leggi su Game-experience.it