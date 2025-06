X-Men | Beau DeMayo si scaglia contro la scelta di Jake Schreier come regista del prossimo film

Beau DeMayo, creatore di X-Men '97, non ha risparmiato critiche sulla scelta di Jake Schreier come regista del nuovo film dei mutanti. Con passione e sincerità , ha espresso il suo scetticismo riguardo alla direzione artistica, lasciando i fan e gli esperti di settore a riflettere sulla visione futura dell’universo X-Men. Un acceso dibattito che promette di tenere banco nel mondo cinematografico: il futuro dei mutanti è davvero in buone mani?

Il creatore di X-Men '97 ha condiviso la sua opinione molto negativa relativa alla scelta del regista di Thunderbolts* per occuparsi della prossima avventura cinematografica dei mutanti. Il creatore di X-Men '97 ha condiviso la sua dura opinione nei confronti della scelta di Jake Schreier, che ha recentemente portato sugli schermi Thunderbolts, come regista del prossimo film dedicato alle avventure dei mutanti. Beau DeMayo ha usato X per spiegare cosa pensa della scelta compiuta dai responsabili dei Marvel Studios, ricordando anche i risultati non particolarmente brillanti ottenuti dal recente film del MCU.

