WWE | WrestleMania raddoppia? La WWE valuta una seconda edizione annuale

L'epoca delle grandi emozioni in WWE potrebbe vivere un nuovo, sorprendente capitolo: la WWE sta valutando di raddoppiare WrestleMania, organizzandone due edizioni all’anno, con l’Arabia Saudita come protagonista. Questa strategia rivoluzionaria potrebbe trasformare il panorama del wrestling mondiale, portando spettacoli ancora più spettacolari e coinvolgenti. Ma cosa c’è dietro questa ambiziosa mossa? Scopriamolo insieme, perché il futuro del wrestling si prepara a scrivere una nuova, entusiasmante pagina.

WrestleMania potrebbe non essere più uno spettacolo unico: secondo quanto riportato, la WWE starebbe considerando l'idea di organizzare due edizioni di WrestleMania ogni anno, con l'Arabia Saudita destinata a giocare un ruolo chiave in questi piani. Durante un recente episodio di Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha rivelato che l'accordo a lungo termine tra WWE e l'Arabia Saudita potrebbe includere la possibilità di dare il nome WrestleMania a uno degli eventi principali che si svolgono lì. Questo non andrebbe a sostituire il tradizionale WrestleMania che si tiene negli Stati Uniti, ma porterebbe alla presenza di più eventi con il marchio WrestleMania ogni anno.