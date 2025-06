WWE | Ultima fermata per Goldberg la strada verso il ritiro passa da Raw

Bill Goldberg si prepara a chiudere un capitolo leggendario della sua carriera: questa sera, a Monday Night Raw, farà la sua ultima apparizione prima del grande ritiro. La sua sfida contro il campione GUNTHER all’evento di luglio segna l’apice di una lunga e brillante storia nel mondo WWE. L’entusiasmo cresce: quale sarà il suo addio definitivo? Restate sintonizzati, perché il viaggio di Goldberg sta per concludersi in grande stile.

Bill Goldberg apparirà questa sera a Monday Night Raw mentre prosegue il cammino verso quello che sarà il suo ultimo match, in cui sfiderà il campione del mondo dei pesi massimi, GUNTHER. Secondo quanto riportato da PWInsiderElite.com, la presenza di Goldberg di stasera fa parte di una serie di apparizioni programmate in vista del suo match di ritiro, previsto per Saturday Night's Main Event il 12 luglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Il report specifica che Goldberg dovrebbe essere presente in ogni puntata di RAW fino a quella data, ad eccezione dell'episodio della prossima settimana a Pittsburgh, dove al momento non è previsto.